Vol quedar amb sis noies alhora i l'acaben deixant plantat

Les sis protagonistes Foto: Truxton Inn

Aquesta és la història de Lisette Pylant, una noia a qui li havien organitzat una cita sorpresa amb un noi en un bar. Com recull Rac1, la protagonista va preguntar a un amic seu que treballava de cambrer al local si la seva cita valia la pena. El cambrer, però, la va avisar que no era l'única amb qui el noi havia quedat. Pylant ho va anar explicant tot per Twitter.La noia va decidir llavors que es faria passar per una amiga de la primera cita i s'hi quedaria. Al cap de 45 minuts, va arribar l'altra noia i el noi es va posar molt nerviós i va decidir marxar. Al cap d'una estona, però, va arribar una tercera noia, que també havia quedat amb el mateix noi. Pylant i la primera cita li van explicar la situació i va decidir quedar-se.El noi, però, no havia quedat només amb tres noies al mateix bar, al mateix dia i en poques hores de diferència. Al cap d'una estona, el cambrer va enviar un missatge a Pylant per explicar-li que el jove tenia una quarta cita. Les tres noies van decidir anar a explicar-li la insòlita situació.Ja en són quatre. A la cinquena ja la van avisar els cambrers i directament es va unir al grup. Aleshores, Pylant va sortir a parlar per telèfon i el noi va anar-hi a parlar per dir-li que només la volia conèixer a ella. I en aquell moment, per acabar d'arrodonir la situació surrealista, va aparèixer la sisena noia.El resultat, segur, va ser un sopar ben divertit entre sis noves amigues.