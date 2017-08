La «terrorífica» il·lusió òptica que demostra que el teu cervell t'enganya

the dancing bear proves the horizontal bars are horizontal no i am serious pic.twitter.com/Z2pqDJ5XzZ — darth:™ (@darth) 8 d’agost de 2017

Els usuaris de Twitter estan embogint amb una il·lusió òptica creada per Victoria Skye, una maga i artista d'Atlanta (Estats Units). La imatge demostra com el cervell ens enganya, ja que a primera vista, les línies horitzontals que es veuen sembla que estiguin tortes, oi? Doncs no. Si les tornem a observar, veurem com estan totalment horitzontals i paral·leles entre si.Per tal de poder veure-ho amb claredat, cal centrar-nos en els rombes blancs i negres que les defineixen. Ara bé, no és una tasca fàcil, ja que el contrast del blanc i negre amb els colors i les variacions de forma ho posen molt difícil.La imatge ha estat compartida a la xarxa pel famós hipnotitzador Martin S. Taylor, que l'ha qualificat d'"excel·lent il·lusió òptica". Aquesta imatge és una versió actualitzada de l'original, creada l'any 1898 per Richard Gregory, professor de la Universitat de Bristol.