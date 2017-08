Un restaurant xinès fa descompte a les clientes en funció de la mida dels pits

La campanya sexista d'un restaurant xinès Foto: Qianjiang Evening Post

Més descompte com més gran sigui la talla de pits. Aquesta és la publicitat sexista d'un restaurant xinès que ha indignat la xarxa. Durant aquest agost, el restaurant va fe runa campany que oferia descomptes a les clientes segons la mida dels seus pits segons explica el Qianjiang Evening Post . Per decidir el descompte, les cambreres observaven els pits de les dones i ho decidien.L'eslògan era: "Tota la ciutat està buscant pits". Per 10 centímetres de pit, 5% de descompte i per 25 centímetres de pit, 65%. Això ha indignat la xarxa i bona part de la població. L'ajuntament de la ciutat ha demanat retirar la campanya.