El trencaclosques «impossible»: quants cercles hi ha amagats en aquesta imatge?

Il·lusió de Coffer

Nicholas J. Johnson, un autor i artista australià, ha compratit aquesta imatge al seu Facebook confessant que va necessitar mitja hora per trobar tots els cercles que hi havia. El trencaclosques s'ha convertit ràpidament en viral i consisteix en línies horitzontals i verticals que formen rectangles. No obstant, el joc consisteix a trobar cercles...Es tracta d'una il·lusió òptica anomenada "Il·lusió de Coffer" i funciona perquè el nostre cervell agrupa les línies grises, blanques i negres de manera diferent. El truc per veure cercles és centrar-se en les línies verticals. Llavors podreu veure que n'hi ha 16.