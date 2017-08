La pasta farcida de paella: genialitat o aberració?

En Sicilia hay pasta rellena de arroz con cosas. pic.twitter.com/B39cCDJViV — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) 8 de agosto de 2017

Ya era hora de que llegara el Sandwich de paella. Echo en falta la piña. pic.twitter.com/vfzKOXNdGA — Luis Olano (@luis_olano) 26 de julio de 2017

¿Qué esperabas? Es su venganza por nuestra carbonara con nata!! — Almudena (@AlmudenaBallest) 8 de agosto de 2017

Pasta farcida de paella. És el que es va trobar Pedro Torrijos en un supermercat de Sicília. Per si no fos suficient, el producte porta un dibuix de la Sagrada Família. Producte 100% típic de Catalunya, pensaran els clients italians que es creuin amb aquest atreviment culinari. La xarxa no ha trigat a dividir-se entre els detractors, que se senten “horroritzats”, i els defensors –més minoritaris– que reconeixen que no els faria res tastar-la.Aquest disbarat gastronòmic ha recordat a d’altres similars, com el sandvtix de paella, la pizza de paella o la peculiar paella del cuiner Jaime Oliver que va enfurismar a tota la xarxa i el va obligar finalment a disculpar-se.Molts usuaris també creuen que la pasta farcida de paella és una “venjança” per la pasta a la carbonara amb nata o la pizza amb pinya.