​Un conductor borratxo roba dos fanals i se'ls emporta (a sobre) del cotxe

La policia del municipi holandès de Lelystad va detenir aquest dimarts a un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol i que portava dos fanals adossats a la part superior del seu cotxe, un Renault Twingo. L'implicat es va negar a realitzar la prova d'alcoholèmia i no va voler aclarir què volia fer exactament els aparells robats.









A més, el vehicle no estava assegurat i tampoc havia passat la ITV. De fet, a l'implicat l'estaven buscant per no pagar en una benzinera. Va ser el mateix cos de policia qui ha compartit la cridanera imatge en les xarxes socials. L'home segueix detingut i, de moment, no ha transcendit més dades sobre la seva persona.