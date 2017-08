VÍDEO Enxampat mirant vídeos pujats de to en ple telenotícies

Diverses cadenes de televisió mostren la redacció mentre emeten els telenotícies. Ho fa, per exemple, la BBC britànica, un exemple per als mitjans de tot el món.Normalment, el que succeïx a darrera del presentador de les notícies passa desapercebut. Però no va ser el cas de l'informatiu de la nit del 7 d'agost presentat per la periodista Sophie Raworth. Els espectadors més atents van poder veure, amb sorpresa, com al fons de la imatge es veia un vídeo on una dona es despullava.Raworth, que estava presentant una notícia sobre la victòria d'Anglaterra contra Sud-àfrica en un partit de criquet, no va ser conscient en cap moment d'aquestes imatges. Ràpidament, no es van fer esperar les reaccions a les xarxes socials on diversos usuaris van especular que un redactor estava mirant un vídeo de cinema per a adults.Hores d'ara, no hi ha una explicació oficial sobre els fets. Un portaveu de la BBC va assegurar a l' edició britànica del HuffPost que han iniciat una investigació del cas per “determinar els fets i les circumstàncies”.