«Despacito», vetada al País Basc?

Alguns mitjans de comunicació han aprofitat una campanya de l'Institut Basc de la Dona per carregar contra el govern basc i acusar-lo de "vetar" algunes de les cançons més populars d'aquest any, com ara Despacito. L'organisme, que lluita per fomentar la igualtat entre homes i dones i contra el masclisme ha elaborat una llista de 200 cançons on no hi apareix el gran èxit de Luís Fonsi ni moltes altres de les cançons més escoltades aquests últims mesos.La iniciativa de l'Institut critica els missatges masclistes que apareixen en moltes de les cançons més exitoses. L'organisme recorda que algunes de les lletres d'aquestes cançons promouen estereotips masclistes i no fomenten el respecte cap a la dona. L'Institut, però, afirma que no té intenció de criminalitzar cap tipus de música, sinó només les lletres d'algunes cançons sexistes.Aquesta llista de cançons és una iniciativa que se suma a la campanya de les institucions basques contra les agressions masclistes. La llista és a Spotify i s'anomena Beldur Barik (Sense por). Inclou grans èxits d'artistes molt coneguts com Katy Perry, Beyonce, David Guetta, Bebe o Lady Gaga. Des de l'organisme es vol promoure aquesta llista ara que comencen dies de moltes festes populars arreu del País Basc.