Un ajuntament pagarà un extra als treballadors per complir la jornada laboral

L’Ajuntament de Ponteareas, a Pontevedra, pagarà un extra als seus treballadors si treballen el que ja està contemplat als seus contractes. En concret, el consistori va acordar aquest dilluns una partida pressupostària destinada a establir un plus de productivitat per als funcionaris i treballadors que no faltin al seu lloc de feina, segons informa El Periódico . El cobraran si realitzen un 90% de la seva jornada laboral.Aquesta mesura anti absentisme, que encara no ha estat concretada, és una proposta de l’alcalde del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Xosé Represas, que pretén combatre així l’absentisme laboral en el consistori.La proposta ha sortit endavant amb el recolzament del PSOE i l’abstenció d’Esquerra Unida, que són socis del govern local. Per la seva banda, els regidors del Partit Popular van votar en contra i van considerar que es tractava d’una mesura “surrealista”. Un altre partit, Alternativa Ciutadana, va decidir marxar del ple com a mesura de protesta, fet que va facilitar que la moció finalment s’aprovés.