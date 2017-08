​VÍDEO Una actriu renuncia a promocionar la pel·lícula «Ligones» per «fer comèdia d'una violació»

Una pel·lícula de baix cost ha aconseguit estar en boca de tots, però no precisament per la qualitat de la seva cinta. L'actriu Teresa Lozano ha denunciat que al film "Ligones", en el qual ella participa, es "fa comèdia" de la violació a una jove èbria. Per això, ha decidit renunciar a promocionar la pel·lícula i tampoc es lucrarà amb ella.

Lozano va assistir a l'estrena, on va quedar impactada per unes imatges "denigrants i perilloses". Després de rumiar-ho durant alguns dies, va decidir denunciar públicament la pel·lícula per quedar-se "tranquil·la". Tot just abans de fer-ho, va parlar amb el director José Texeira, que li va assegurar que en cap cas l'escena era una violació, sinó que era sexe consentit. Texeira, que ha anunciat en un comunicat que no farà cap entrevista, ha qualificat de "mentides" les declaracions de l'actriu i ha remarcat el seu "respecte a totes les dones".L'actriu creu que la pel·lícula està "plagada de masclisme i perpetua, des del primer minut, aquesta imatge que els homes són caçadors, que només volen carnassa i les dones són boges, insegures i els va la marxa". Tanmateix, hi ha una escena que ha indignat especialment a Lozano. Un dels personatges femenins, que és verge, està "inconscient per haver begut massa" i acaba enrotllada en un llençol com si fos una mòmia.En la següent escena, es veu a aquesta noia, que segueix inconscient però ja sense el llençol, penjant de les espatlles d'un dels protagonistes. Com a la porta de la casa on són hi ha un cartell que indica que es "paga per sexe", el jove assegura que ella li deu diners (és a dir, que han tingut sexe) i afegeix que ella ha gaudit molt, tot i que la jove continua en estat ebri.Lozano ha assegurat que li fa por que es vegin "aquestes coses com a gracioses i normals, quan són pura violència a la dona" i explica que li fa "pànic" pensar que un grup de joves de 16 anys puguin veure la pel·lícula i pensar "que violar una dona inconscient és tenir sexe amb ella, i que tenen dret a fer-ho, que no passa nada i que potser ella fins i tot ho gaudeixi". La pel·lícula està dirigida a majors de 16 anys.