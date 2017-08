Portar pantalons, la solució (?) pels comentaris masclistes contra les socorristes

ALARMA EN GIJÓN: 10 paisanos ahogaos en lo que va de mañana. Alguno hasta 2 y 3 veces pic.twitter.com/TXXH9GWU9H — ertarao (@javiknoex) 5 d’agost de 2017

ALARMA EN GIJÓN: 10 paisanos ahogaos en lo que va de mañana. Alguno hasta 2 y 3 veces pic.twitter.com/pNOUqTl87g — Eduardo Anson (@eduanson25) 5 d’agost de 2017

Por si a alguien le interesa el grado de machista que tengo...🤣🤣 pic.twitter.com/CCKQounpjM — Dios (@Dios_Tw) 7 d’agost de 2017

Posar-se els pantalons sembla ser la "solució" per evitar els comentaris masclistes contra les socorristes de Gijón. Tot plegat després que aquest cap de setmana circulessin per les xarxes socials unes imatges dels banyadors de diverses integrants del servei de Salvament Marítim de la ciutat asturiana.Els comentaris masclistes que alguns usuaris de les xarxes socials han fet sobre les socorristes han provocat que fossin "notícia" a mitjans d'àmbit regional i estatal. Davant d'aquest fet, Salvament Marítim ha recomanat a les seves treballadores que utilitzin l'uniforme concret, que inclou pantalons, segons informen diversos mitjans locals Un dels usuaris que va fer les piulades masclistes, fins i tot, s'ha vantat de l'enorme impacte que ha tingut el seu tuit.El portaveu del PP al consistori, per la seva banda, s'ha manifestat contrari a qualsevol tipus de canvi en el seu uniforme. “Algú creu que la seva indumentària atemptat contra la dignitat de la dona? Imagino que no”, ha declarat.