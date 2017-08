El portaveu de C's a l'Hospitalet es burla del Chapecoense

Madre mía #eljoanpalomo 😂😂😂. El rival que ha traído el Barça no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros. — Miguel García (@MiguelGardelVa) 7 d’agost de 2017

Sabes perfectamente porqué se ha traído a este equipo. Muy poco acertado tu tweet — Rull haro carmona (@raulharo11) 7 d’agost de 2017

Presi, el homenaje de hoy al @ChapecoenseReal no lo ha hecho ningún club de Europa. Jugar en el mejor campo del mundo. Un regalo. — AlexAlquezarOFICIAL (@alqueOFICIAL) 7 d’agost de 2017

Prestigio es lo que ud le quita a la clase política. — faluti (@falutimf) 7 d’agost de 2017

El prestigio del torneo se lo ha dado la humanidad de la elección del rival, ponerlo de nuevo en primera plana. — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) 7 d’agost de 2017

Pido humildemente disculpas por el error que he cometido al editar el tuit que hablaba del rival del Barça Hoy en el Gamper. 1/2. — Miguel García (@MiguelGardelVa) 7 d’agost de 2017

Aunque es justo decir, que cuando he editado el tuit, no me he dado cuenta que era el Chapecoense. Siento enormemente mi error. — Miguel García (@MiguelGardelVa) 7 d’agost de 2017

El Barça va decidir convertir el tradicional Trofeu Joan Gamper en una festa solidària. Va convidar el Chapecoense, l'equip brasiler que l'any passat va patir un terrible accident d'avió on va morir la major part de la plantilla. El rival, tot just un dia després de disputar un partit de la lliga brasilera, no va poder plantar cara als blaugranes (5-0).Sigui com sigui, el més important del partit va ser la presència dels brasilers i no pas el resultat o el nivell esportiu –havien arribat a Barcelona molt poques hores abans de partit-. El moment més emotiu va ser el servei inicial, a càrrec dels tres supervivents de l'accident d'avió, un dels quals va poder tornar jugar ahir.És en aquest context que va sorprendre la burla de Miguel García, portaveu de C's a l'Hospitalet i president d'honor del club de futbol de la ciutat. “El rival que ha portat el Barça no podria jugar a Espanya ni a la lliga de casats contra solters”, va piular el regidor taronja.A continuació, algunes de les respostes contra el desafortunat tuit de Miguel García.Tot plegat va obligar a rectificar i "emanar disculpes humilment" al sempre polèmic Miguel García que va assegurar que no s'havia adonat que el rival del Barça era el Chapecoense, l'equip que ha patit una de les pitjors tragèdies de la història del futbol.