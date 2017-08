VÍDEO Els càntics més lamentables contra Neymar al Camp Nou

Neymar ja és història. Foto: PSG

Alguns aficionats del Barça no s'han pres amb esportivitat la decisió de Neymar d'abandonar l'equip blaugrana . En el partit que aquest dilluns va enfrontar el FC Barcelona i el Chapecoense (5-0), es van escoltar crits i càntics contra el davanter brasiler com "Neymar muérete".Es tractava d'un grup reduït d'aficionats que algunes fonts apunten que habitualment formen part de la grada d'animació i que en el cas del Trofeu Joan Gamper van ser reubicats en una altra posició del camp.El crac brasiler espera poder debutar amb el seu nou equip, el PSG, la setmana vinent . Dilluns al matí, davant les penyes blaugranes, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va lamentar "les maneres" amb què Neymar va marxar del club i va assegurar que els 220 milions d'euros de la clàusula es gastaran per reforçar l'equip després del brasiler, que "ja és història".