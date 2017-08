VÍDEO Música de «Doraemon» per informar del discurs de Bartomeu sobre Neymar

Josep Maria Bartomeu. Foto: Gol

Diuen les males llengües que Josep Maria Bartomeu s'assemblea a Nobita , un dels protagonistes dels dibuixos animats Doraemon. El golazo de Gol, el programa informatiu de la cadena esportiva, va sorprendre aquest dilluns obrint la informació de la intervenció del president del Barça sobre la marxa de Neymar al PSG amb la música del programa infantil ( es pot veure el vídeo aquí ).Bartomeu, davant del Congrés Mundial de Penyes, es va mostrar molt crític amb el brasiler i va assegurar que el Barça està per sobre de qualsevol jugador. En canvi, va lloar el compromís de Messi amb el club.Més enllà del contingut del discurs –que el narrador de Gol assegura que arriba tard-, a les xarxes va triomfar la música de Doraemon. Per cert, que a Twitter la cadena esportiva no va penjar el fragment inicial i només van difondre les paraules de Bartomeu – al web hi ha el vídeo complet -.Anteriorment, el programa d'humor Crackòvia s'havia atrevit amb la presumpta similitud entre Bartomeu i Nobita. Es dona la circumstància que els jugadors utilitzen aquest àlies per parlar del seu president, segons el diari Marca