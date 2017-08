Els aficionats no donen treva a Neymar (ni des de Wallapop)

Un usuari ven una samarreta de Neymar a Wallapop

Justo esta temporada decidí comprarme la camiseta de Neymar. 150€ a la putisima mierda. Quiero mi dinero de vuelta @FCBarcelona_es pic.twitter.com/igYywFEsU7 — Luis Mora (@luis_mora22) 29 de julio de 2017

Alguns aficionats culers encara no han paït la marxa de Neymar. Les crítiques han arribat fins i tot a Wallapop , la popular aplicació de compra i venda de productes de segona mà. Un usuari de la plataforma ha posat en venda la seva samarreta de Neymar amb el nom de “Samarreta del traïdor”.L’usuari es burla del jugador i diu que la samarreta és “ideal per cremar la propera nit de Sant Joan” i, fins i tot, “si ets madridista pots posar-li un marc blanc i penjar-la a casa”. “La samarreta, a diferència del jugador, no és falsa”, assegura el venedor.Aquest no és el primer cop que algú se’n penedeix de comprar la samarreta del brasiler. Fa uns dies, un jove denunciava a la xarxa que havia malgastat 150 euros i demanava que algú li tornés els diners.