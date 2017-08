Nou cas d'estafa telefònica

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant l'Agència Catalana de Consum un nou cas de presumpta estafa telefònica. Aquesta vegada, relacionat amb la cita prèvia de l'ITV. Segons ha explicat l'entitat en un comunicat , l'empresa Delimax Concept SL, amb seu a Barcelona, ofereix un servei de gestió de cita prèvia per l'ITV a tot l'estat espanyol ​​a través de la seva pàgina web (itv.com.es) amb un telèfon d'informació telefònica sobre números d'abonats.FACUA considera que l'empresa ha creat aquesta pàgina web amb la intenció que el consumidor la confongui amb un lloc oficial i truqui al telèfon 11836 per obtenir una cita per a un servei públic que posseeix els seus propis mitjans de contacte amb el ciutadà. I fa servir un número de telèfon el cost del qual consideren "desproporcionadament onerós per al consumidor". Concretament, el cost d'una trucada d'un minut al 11836 del web itv.com.es és de 7,14 euros (per als clients de Movistar), segons FACUA. Sense comptar els 11 segons de la locució inicial, que es compten a preu de trucada metropolitana segons el pla que tingui contractat cada usuari.El web de l'empresa denunciada informa que el telèfon 11836 està disponible 24 hores al dia, set dies a la setmana. I, fins i tot, indica amb lletra petita i en un color que no ressalta massa sobre el fons els preus del servei: 3,90 euros l'establiment de trucada i 0,054 euros per segon (3,24 euros cada minut), per als clients de Movistar. Però el que no diu és que els números 118AB estan destinats únicament a oferir informació sobre el telèfon d'altres abonats i que, per tant, la gestió de la cita l'haurà de fer el mateix usuari directament amb l'estació d'ITV triada, segons el seu lloc de residència.FACUA indica que la normativa estatal en la matèria permet a les empreses que ofereixen serveis telefònics oferir el servei de terminació de trucada, pel qual l'operador pot posar a l'usuari directament en contacte amb l'abonat sobre el qual ha realitzat la consulta, sense necessitat que realitzi una nova trucada. No obstant això, en aquest cas, el consumidor seguirà pagant, mentre romangui activa la trucada, la tarifa que se li aplica per trucar al número 118AB corresponent, i no la que s'aplicaria si contactés directament amb el nombre cap al qual se'l deriva, que amb tota probabilitat seria més barata.L'entitat de defensa de consumidors assegura que "les queixes d'usuaris pel servei que ofereix aquesta web són incomptables". "En nombrosos fòrums d'Internet s'acusa al web de cometre un presumpta estafa, no només per l'alt cost de la trucada, sinó també per no oferir el servei de gestió de la cita prèvia de la ITV que s'anuncia i per mantenir les trucades actives de manera artificiosa amb l'únic objectiu de fer caixa", assenyala.FACUA recorda als usuaris que cap servei públic utilitza aquest tipus de números de telèfon per a les seves gestions i que les estacions d'ITV disposen de telèfons fixos als quals els ciutadans poden trucar per sol·licitar directament la cita prèvia, sense que això els suposi cap sorpresa en la factura telefònica.La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat en els últims anys a diversos operadors per mal ús de la numeració. Els números 118AB no tenen un preu regulat, sinó que el fixa cada operador, però són números pensats per oferir informació telefònica d'abonats, detalla FACUA. En alguns casos, però, Competència ha detectat en ocasions que aquests números desviaven les trucades a serveis de tarot i per a adults.