El circuit de motociclisme de Jerez canviarà de nom en homentatge a un «mestre»

Y sin duda alguna esta es la GRAN foto del #CzechGP #vaportimaestro12+1 pic.twitter.com/fDUXq5m7NY — Always93 (@albahartmann) 6 d’agost de 2017

El món del motociclisme ha volgut fer un petit homenatge al 12+1 vegades campió del món, Ángel Nieto, que va morir dijous passat a Eivissa a causa d'un accident de trànsit quan conduïa un quad. Aquest diumenge, abans que arrenquessin les curses al gran premi de Brno (República Txeca), tots els pilots s'han col·locat darrere d'una enorme pancarta, a la recta de sortida, que recordava la figura de Nieto amb una fotografia i un text que l'acompanyava, en el qual es podia llegir un missatge molt clar "Gracias, maestro". Això és el que va ser el veterà expilot per a molts, un mestre, un referent i una persona a qui escoltar i admirar.Els pilots catalans han volgut dedicar les curses a Nieto i ho han fet de la millor manera. A MotoGP, hi ha hagut podi per a tres pilots de casa, Marc Márquez s'ha imposat a la categoria reina, seguit per Dani Pedrosa i Maverick Viñales. El mallorquí Joan Mir li ha dedicat la victòria de Moto3. Per la seva banda, Pol Espargaró ha fet la volta de l'escalfament de MotoGP amb un casc pintat com el que duia Nieto als anys 80.Un circuit dedicat al "mestre"Quan s'ha acabat el minut de silenci en homenatge a Nieto, el president de Dorna (empresa que organitza el mundial), Carmelo Ezpeleta, ha fet més especial aquest dia i ha anunciat que el Gran Premi d'Espanya es disputarà a partir d'ara al Circuit Ángel Nieto de Jerez -abans circuit de Jerez-.kkkk