Un home sord marxa sense ser atès després de set hores perquè l'avisaven per megafonia

La sanitat pública a l'estat espanyol no sempre demostra l'excel·lència que se li suposa. Un dels últims casos que ha generat indignació el va protagonitzar Juan José Aguilera el passat 26 de juliol. Aguileras és sort i va anar urgències de l'Hospital Torrecárdenas, a Almeria, perquè havia estat operat feia poc de peu diabètic i el tenia visiblement inflamat.Segons Aguilera, quan va arribar al centre hospitalari es va dirigir al taulell per informar que és sord i que no el cridessin per megafonia perquè, evidentment, no ho sentiria. Ara bé, després d'esperar pacientment durant set hores, va decidir anar a demanar el full de reclamacions al personal del centre dient que no podia ser que el fessin esperar tanta estona. En aquest moment, li van dir que l'havien cridat moltes vegades per megafonia.Aguilera va avisar només entrar i tot i així, en van fer cas omís. Durant tot el temps d'espera, i veient que no hi anava, ningú va tenir el detall d'anar a dir-li res. Va arribar a les 11.00 i va decidir marxar a les 17.30 aproximadament.Aquesta situació l'ha denunciat a través d'un vídeo que està difonent el perfil de Facebook de Marea Blanca Almeria i ja té gairebé 26.000 reproduccions. En aquest audiovisual, l'usuari adverteix que els hospitals públics andalusos no estan adaptats a les persones amb diversitat funcional o sensorial i aprofita per enviar un missatge a Susana Díaz, a qui li etziba que "menys plantes per a una sola persona per donar a llum i més adaptar hospitals per a les persones minusvàlides". Amb aquestes paraules, li recorda el que alguns mitjans van dir, que va tancar tota una planta quan va tenir una criatura.El vídeo acaba amb un primer pla del peu inflamat d'Aguilera.El 4 d'agost, fonts de la Conselleria de Salut del govern andalús van destacar que havien traslladat les seves "disculpes" a l'afectat a través del gerent de l'hospital i que lamentaven les "molèsties" ocasionades. Ara bé, consideren que va ser un "incident puntual".Per altra banda, també asseguren que "estaran atents per complir en tot moment el protocol amb què compta aquest centre per als pacients sords que van a urgències", assenyalen les mateixes fonts.