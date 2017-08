Kilian Jornet deixa bocabadat un policia noruec en una prova d'alcoholèmia

When you go or come back training at midnight and police don't believe 😅 pic.twitter.com/kGPaq86U5d — kilian jornet (@kilianj) 3 d’agost de 2017

Arribem a Tromsø 🚨00.30h CONTROL! 'Good lung capacity guy' és la resposta del 👮🏻🤗 #KilianRules pic.twitter.com/eHLPdjEeQN — Núria Picas (@NuriaPicas) 4 d’agost de 2017

Kilian Jornet és un esportista d'elit que no deixa de sorprendre el món sencer amb els seus èxits. El català va pujar dues vegades l'Everest al mes de juny i al juliol, va guanyar la mítica cursa Hardrock 100 Miles de Colorado, als Estats Units , tot i competir amb una espatlla dislocada. Aquesta vegada però a qui ha deixat bocabadat ha estat un policia de Noruega.Jornet, que anava al cotxe amb la també esportista Núria Picas, va ser aturat aquest divendres a mitjanit per un agent a la ciutat de Tromsø. El corredor català, després d'explicar-li que tornaven d'entrenar, es va haver de sotmetre a la prova d'alcoholèmia, ja que conduïa ell.Tot i insistir que no havia begut, el català va haver de bufar. L'agent noruec només va fer una cosa, com que el resultat va ser negatiu, li va dir "good lung capacity guy" ("tens molt bona capacitat pulmonar").Jornet viu a Tromsø juntament amb la seva parella Emelie Forsberg, també corredora i esquiadora de muntanya. Precisament aquest cap de setmana han organitzat una nova edició d'una cursa de muntanya puntuable per a la Copa del Món en la qual dues catalanes, Ragna Debats i Núria Picas, han pujat al podi