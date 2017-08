VÍDEO L'arc de Sant Martí com mai l'havies vist (amb 360 graus)

L'arc de Sant Martí és un fenomen òptic especial i espectacular que mostra l'efecte que provoquen els rajos de llum que es reflecteixen amb les gotes de pluja. L'hem vist centenars de beda però cada vegada que apareix ens deixa a tots embadalits i sempre aprofitem per immortalitzar aquest moment màgic i ple de colors.El més habitual és veure'l en forma d'arc, d'aquí el seu nom, però un treballador de Sant Petersburg, a Rússia, ha aconseguit gravar el fenomen en forma de circumferència completa.En aquest vídeo, gravat des d'una grua situada a més de 460 metres d'altura, es poden apreciar els 360 graus d'aquest fenomen òptic. Això és possible perquè des d'aquesta alçada, com es demostra, és factible poder gaudir-lo per complet. La majoria de persones el veiem des del carrer, per exemple, i des d'aquesta perspectiva és impossible veure més que un simple arc.