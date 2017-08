Neymar deixa Panini en fora de joc

¡LIGA ESTE 2017-18 YA ESTÁ AQUÍ! La colección de las colecciones. Con 46 años de historia. ¡La Colección Oficial de Cromos de @LaLiga! pic.twitter.com/AnLmHcOKF1 — Panini Cromos (@paninicromos) 4 d’agost de 2017

¡No dejes escapar el "ALBUMAZO" de @LaLiga! Y es que por sólo 5€ tendrás el álbum oficial, 10 sobres con 60 cromos y la revista jugón 128! pic.twitter.com/9yMXFyxYuW — Panini Cromos (@paninicromos) 5 d’agost de 2017

Mucha broma con el álbum 2017/18 de Panini (Neymar en portada) pero nada comparable con 1995/96, que salió con 20 equipos y ampliaron a 22 pic.twitter.com/UI33Jr1mXz — La Liga en Núme12os (@laligaennumeros) 5 d’agost de 2017

Les conseqüències del fitxatge de Neymar al PSG no s'acaben. El jugador brasiler ha deixat en fora de joc a Panini ja que el davanter protagonitzava els seus dos productes estrella.Aquest divendres l'empresa de cromos Panini va treure al mercat el tradicional àlbum oficial de la Lliga. A la portada... Neymar i el madridista Isco. En principi no hi ha res a fer i és que aquest dissabte, ja amb el brasiler presentat com a nou jugador del PSG, continuaven promocionant el producte que definien com a “albumazo”. A la xarxa, com era d'esperar, les reaccions no s'han fet esperar.No és la primera vegada que Panini pateix un fet similar. L'any 1995-1996 l'àlbum es va publicar amb 20 equips però finalment van ser 22 perquè es va repescar el Sevilla i el Celta, descendits administrativament.Un altre damnificat per la marxa de Neymar és Konami. El Proevolution Soccer 2018 –juntament amb el FIFA el videojoc de futbol més popular- havia escollit Luis Suárez per a la portada. Tanmateix, el brasiler formava part d'una edició especial del Barça que ara caldrà modificar.