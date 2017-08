VÍDEO El gelat que no es desfà: l'invent que amenaça en canviar els estius

Els estius podrien no ser el mateix després del descobriment d'uns científics de Kanazawa, una ciutat al sud-oest del jove. Els investigadors nipons han aconseguit trobar la fórmula perfecta per aconseguir que un gelat no es desfaci només traient-lo de l'embolcall sinó que trigui entre tres i cinc hores, depenent de la temperatura ambient.La clau per evitar que el gelat es desfaci és el polifenol, que són uns micronutrients amb actius antioxidants que s'extreuen d'alguns aliments. Precisament, va ser descobert per un xef que investigava l'ingredient extret de les maduixes, en una acció emmarcada en un programa del centre de recerca Biotherapy Development Research Centre de Kanazawa, impulsat per ajudar als agricultors de maduixes després del tsunami del 2011.El cuiner va veure que la crema que utilitzava per a les postres es solidificava utilitzant el polifenol. Aquest descobriment el van aplicar al gelat i aquest és el resultat. El gelat, batejat com a "Kanazawa Ice", està a la venda des de l'abril i, de moment, només es pot comprar a la ciutat de Kanazawa