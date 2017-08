VÍDEO Un poni fa embogir les xarxes «participant» en una etapa d'una volta ciclista

Un poni va ser l'autèntic protagonista dijous passat en la Volta Ciclista a Polònia , que s'ha celebrat entre el 29 de juliol i el 4 d'agost. L'animal va sorprendre ciclistes i aficionats i va seguir un grup de participants a la prova durant un bon tram de l'etapa.Aquest fet no va passar desapercebut per la xarxa i va ser una de les sensacions. La gesta de l'animal ja acumula més de 5.000 m'agrada a Twitter. Com era d'esperar, les persones més creatives no han tardat a aprofitar l'ocasió per fer unes piulades amb el poni, ciclistes professionals com Gallopin o Froome, amb l'humor com a gran protagonista.Per cert, Dylan Teuns (BMC Racing) va ser el guanyador de la prova després d'una setmana de competició. La Volta Ciclista a Polònia arribava enguany a la seva setanta-quatrena edició.