Com pentinar-se segons la forma de la cara

Tipus de rostres

Perfils de cara rodona

Perfils de cara rodona de nois

Perfil de cara quadrada de noia

Perfil de cara quadrada de noi

Perfil de cara cor de noies

Perfils de cares ovalades

Perfil de noi de cara ovalada

No tots els rostres són iguals però sí que tenen característiques comunes. Si coneixes els trucs pots potenciar-los perquè juguin a favor i potenciïn la teva imatge. Principalment ens trobem quatre tipus de rostres; rodons, quadrats, en forma de cor (també anomenat triangle invertit), i l’ovalat o oblong.Els rostres rodons es caracteritzen per ser contorns sense angles, generalment més amples de les galtes que del front. Solen aportar un aspecte infantil al rostre.EvitarLa ratlla al mig.Serrells rectes.Cabells curts, talls per sobre les espatlles i cabelleres extra llises.Cues tirants.PotenciarPentinats que allarguin i emmarquin el rostre.Serrells a capes que estilitzaran la cara.Assegura't que el serrell és més llarg que la barbeta.Cabells curts o recollits amb volum a la zona superior.El rostre masculí estàndard és aquell que té els angles més marcats tipus rostres quadrat, per tant, si tens una cara rodona, hauries de potenciar els angles. Per aconseguir-ho manté el cabell molt curt als laterals i més llarg a la zona superior per tal d’estilitzar el rostre. Un tall despentinat farà meravelles.Els rostres quadrats compten amb angles pronunciats, especialment a la mandíbula, que sol ser més ampla, i al front, amb mides semblants als pòmuls.EvitarTalls curts tipus noi o garçon, ja que fa que el rostre es vegi més quadrat i potencia la masculinitat.Evitar els cabells llisos i empegats a la cara.PotenciarApostar per pentinats femenins que endolceixin i emmarquin els angles de la cara.Talls desfilats per sota la barbeta que aporten una sensació vaporosa i informal.A la zona superior del cap porta una tonalitat més clara que als laterals, d’aquesta manera aportaràs volum i crearàs sensació de profunditat.T’afavoreixen els recollits que aconsegueixen volum a la coroneta.Suavitza la barbeta amb serrells o capes llargues.Si tens el rostre en forma quadrada, ets dels més afortunats. Els models amb aquest tipus de rostre solen ser els més cotitzats. Juga amb diferents tipus de pentinats, des de la clenxa al costat fins al cabell llarg. El tall més versàtil és aquell que pots portar cap enrere tipus clàssic i que s’adapta a totes les ocasions (des de l’oficina fins als dissabtes nit). Si ets atrevit, marca't un serrell per ressaltar encara més l’angulositat de la mandíbula.Els rostres en forma de cor o triangle invertit, posseeixen un front protagonista i que domina la cara, la forma es va aprimant estrenyent-se fins a arribar a un mentó afilat.EvitarTalls que emmarquin el rostre.Estilismes que eixamplin la zona superior del cap.Pentinats que accentuïn i aprimin la barbeta.Tons foscos, ja que faran més evidents les dimensions de la mandíbula.PotenciarAposta pel tall pixie i les cabelleres a capes.Afavoreixen els serrells llargs.Els tons clars, rossos o castanys són perfectes per aquest tipus de rostre.Pentinats amb ones que aporten volum a la part inferior.Al contrari del que es creu, el tall que més t’afavorirà és zones laterals curtes i volum a la zona superior. Digues sí als serrells i a les clenxes laterals.És el rostre amb més harmonia pel que fa a contorn. És més ample a les galtes que al front, estrenyent-se suaument a la mandíbula. Si tens la sort de tenir la cara ovalada, enhorabona! Els rostres amb aquesta forma són considerats perfectes.PotenciarFacis el que facis et quedarà tot bé!Encara que qualsevol pentinat afavoreix als rostres ovalats, és preferible optar per talls clàssics. El truc recau en evitar un serrell llarg que tapi el front i evitar arrodonir el rostre. La creació d’alguns angles i volums a la part superior pot esmolar lleugerament la cara i marcar un rostre més angular i masculí.Per a nois amb entrades, propensos a l'alopècia, es proposa deixar el cabell de la zona superior més llarg pentinat-lo de manera desordenada enganyant el retrocés i creant la il·lusió de més cabell. O bé, si ets més atrevit, pots pentinar tot endarrere. Si tens poc cabell a zona superior, pots optar per portar el cabell ben curt i jugar amb la llargada de la barba.L' Ester Terés és consultora per a marques de moda i bellesa, segueix-la a twitter