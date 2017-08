Indignació pel «miserable regal» dels convidats al casament de Messi

Leo Messi i Antonella Roccuzzo

Indignació i ràbia. És el que han sentit molts argentins després d'assabentar-se que els convidats del casament de Leo Messi i Antonella Roccuzzo només havien donat 9.500 euros a l'ONG que la parella havia triat. Messi i Roccuzo es va casar a Rosario (Argentina) fa un mes i, en un gest de solidaritat, van decidir que no acceptarien regals. Preferien que els 260 convidats fessin una donació a l'ONG Techo, que construeix habitatges d'emergències per a persones sense recursos.Ara, la mateixa organització ha fet un exercici de "transparència" i ha explicat que, en total, s'han recaptat únicament 200.000 pesos argentins, uns 9.500 euros. El diari Clarín , fins i tot, va calcular quants diners va posar per cap cada convidat: 43,45 euros.Els mitjans locals no s'han limitat a oferir la xifra i alguns han anat més enllà en els seus titulars. "El miserable regal de casament que van rebre Lionel Messi i Antonella Rocuzzo dels seus convidats", deia Clarín . Amb aquesta minsa quantitat, tanmateix, es podran construir 10 habitatges d'emergència que, segons informa El País , tenen un cost de 20.000 pesos (uns 950 euros).L'ONG va explicar que no han tancat encara el termini per fer les donacions. "Els canals de donació continuaran oberts, ja que hem registrat algunes transferències des de l'exterior que no es van poder concretar amb èxit", han informat.La resposta dels convidats ha desmerescut un gest, el dels Messi-Rocuzzo, que va ser molt aplaudit.En la seva invitació a la boda, la parella explicava que "per transformar la nostra alegria en un acte de solidaritat, en lloc d'un obsequi demanem una donació a TECHO". ​Al dors de la invitació, s'explicava els passos a seguir i les indicacions per fer la donació, fos en efectiu o amb un xec a nom de l'entitat. ​Els assistents –entre els quals figuren estrelles com Neymar, Luis Suárez, Carles Puyol, Xavi Hernández, Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín o Javier Mascherano- sembla que no van estar a l'altura.