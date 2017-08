«Se'n va»: Ricky Rubio (i tota la xarxa) es burla de Gerard Piqué

- Doc la he liado...

Els acudits pel ja famós "es queda" de Gerard Piqué (en referència al cas Neymar) no s'aturen. Si a la xarxa ja hi havia desenes de bromes amb la fotografia que va piular el defensa del Barça, ara un esportista d'elit s'ha sumat a la broma: Ricky Rubio. Aquest dimecres, quan ja s'havia confirmat que el brasiler fitxava pel PSG, el base dels Utah Jazz publicava una fotografia amb el madridista Sergio Llull i amb Fernando San Emeterio amb el mateix títol: "Se queda".Per a molts, la broma té una mica de mala bava o és fins i tot una provocació. Rubio és seguidor de l'Espanyol i Llull juga al Reial Madrid. San Emeterio no ha volgut ser menys i ha penjat una fotografia semblant, amb els mateixos protagonistes i la frase "Se queda", que sembla que perseguirà a Piqué durant molt de temps.Aquesta no ha estat l'única –ni la millor– broma que s'ha fet amb la frase, que ha ocupat fins i tot algun titular de diari a doble pàgina. Molts internautes han tingut més originalitat i han omplert Twitter d'acudits per tots els gustos.Tot fa pensar que el "es queda" de Piqué entrarà als llibres d'historia del barcelonisme al costat de la memorable confirmació de Jordi Mestre, que va assegurar al "200%" que Neymar es quedaria.