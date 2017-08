VÍDEO Els reptes més increïbles del 2017 recopilats en un vídeo viral

En poc menys de cinc minuts es pot veure que l'ésser humà és increïble (o temerari, depèn del punt de vista). Aquest vídeo compartit per People are Awesome mostra els "reptes" més impressionants aconseguits durant el primer semestre de l'any 2017 i ja ha aconseguit més de 274 milions de visualitzacions a Instagram en només quatre dies. També hi és a Youtube, on en cinc dies ja té més de mig milió de reproduccions.Al vídeo es poden veure salts impossibles, esports extrems, curses, escalada, descensos rapidíssims... Són, segons titula el vídeo, els millors reptes de l'any "de llarg". Però no són els únics, podeu veure els millors de cada any al canal de Youtube de People are Awesome.