Insulten i amenacen l’actriu Amarna Miller: «Espero que et donin el clatellot que et mereixes»

L'actriu de cinema per a adults Amarna Miller, durant l'entrevista al Saló Eròtic Foto: Roger Codina

Para los que me decís que no hay violencia contra las TS...Tal vez sea él quien se merezca "un tortazo a tiempo" #RT pic.twitter.com/TnfH8hckuH — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 1 de agosto de 2017

lo peor es q se sigue construyendo socialmente q esta es la forma normal y correcta de tratar a las trabajadoras sexuales. asqueroso todo. — Natalia Ferrari (@NataliaxFerrari) 1 de agosto de 2017

Fa temps que l'actriu porno Amarna Miller va decidir que no callaria més davant de l'assetjament que pateix a la xarxa. Aquest dimarts, un home li va enviar un correu amenaçador que començava de forma contundent: "Els clatellots a temps salven vides". L'home, que reconeixia que es masturbava veient els seus vídeos, assegurava que Miller no es podia ofendre perquè la tractessin de "puta" i la instava a deixar de gravar escenes de sexe si no li agradava que es referissin a ella amb termes despectius.L'home anava més enllà i, referint-se a Miller amb el seu nom de pila real, li etzibava: "Els teus pares han d'estar avergonyits de tenir una filla com tu, que no és una persona de profit". L'actriu, que també és blogguer, activista i ha fet incursions en el món de la política de la mà de Podem , va estudiar Belles Arts abans d'entrar a la indústria pornogràfica.Coneixedor d'aquest fet, aquest "fan" li retreu que hagi "malbaratat els diners dels seus pares" i assegura que "matarà els seus pares d'un disgust". "Probablement, els teus pares s'estaran preguntant: «Què hem fet malament?»", diu l'home, i afegeix: "De vegades, uns clatellots a temps salven vides, i a tu et falten una quantitat de clatellots enorme. Espero que algun dia algú et doni els clatellots que et mereixes".L'home s'acomiada humiliant-la un cop més: "M'acomiado de tu, objecte sexual. Un clatellot cordial, puta". Amarna Miller ha volgut compartir-ho per tots aquells "que diuen que no hi ha violència contra les treballadores sexuals", tant actrius porno com prostitutes. Miller ha rebut una allau de mostres de suport, entre elles la de la prostituta barcelonina Natalia Ferrari , a qui li sembla "fastigós" que encara s'accepti amb normalitat aquesta forma de "tractar a les treballadores sexuals".