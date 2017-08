VÍDEO Suïssa inaugura el pont penjant més llarg (i vertiginós) del món

Si patiu vertigen, no és una bona idea creuar aquest pont. Té gairebé 500 metres de llarg i penja a 85 metres d'alçada. És el pont penjant per a vianants més llarg del món i des de dissabte passat es pot creuar a la zona suïssa de Zermatt. Es troba al cor dels Alps i forma part d'una ruta de senderisme anomenada Europaweg, que connecta Grächen i Zermatt en dos dies.El paisatge del seu voltant està dominat pel Matterhorn (Cervino) i pels Alps bernesos. A peu, la nova infraestructura es troba a 2 hores i mitja de Randa, a 6 hores i mitja de Grächen i també de Zermatt. El pont que hi havia abans a l'emplaçament es va tancar el 2010 per motius de seguretat i ara ha estat substituït per aquesta estructura feta amb un sistema patentat d'amortiment de vibracions, tal com informa TV3.