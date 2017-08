«Traïdor»: apareixen uns cartells contra Neymar al voltant del Camp Nou

"SE BUSCA TRAIDOR" Colocan este cartel en inmediaciones del CAMP NOU en contra de Neymar. Ya lo odian 🔥 pic.twitter.com/foSZlEV9Dq — Walter Estigarribia (@EstigarribiaPy) 1 d’agost de 2017

La incertesa sobre el futur de Neymar, una de les estrelles del conjunt blaugrana, ha acabat amb la paciència d'alguns culers. Aquest dimarts s'han pogut veure alguns cartells carregant contra el jugador brasiler coincidint amb les darreres informacions que ja donen per fet que fitxarà pel PSG."Traïdor, mercenaris fora del Barcelona", es pot llegir en els cartells que han aparegut als voltants del Camp Nou, acompanyats per una foto de Neymar.Tot i que el Barça manté que no ha rebut cap trucada del PSG mostrant interès pel jugador blaugrana, el club ha decidit dipositar la meitat de la seva prima davant d'un notari en un gest que denota que la distància amb el jugador ha arribat a nivells insalvables.El brasiler segueix sense dissipar els dubtes sobre el seu futur a menys d'un dia perquè el Barça reprengui els entrenaments, ara a les ordres d'Ernesto Valverde.