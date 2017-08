De l'estrès de la feina a l'estrès de les vacances: la lluita per aconseguir una gandula a la piscina

Quan un pensa en vacances, s'imagina desconnectant dels intensos ritmes de les jornades laborals. Però no a tot arreu baixa el ritme. En aquest hotel de Gran Canària, des de primera hora hi ha corregudes per aconseguir un bon lloc a la piscina.Les presses comencen quan el guarda de seguretat obre l'espai al públic. Llavors, la gent que fa cua per accedir-hi comença a corre entre les gandules fins a poder trobar un bon lloc on poder passar el matí o, fins i tot, el dia.

Fui testigo de algo parecido la semana pasada, 8:30 de la mañana, en vacaciones, cada día. pic.twitter.com/JD0Y3lQ1a0 — Rayco (@_rayco) 31 de juliol de 2017

Ojo al de la camiseta blanca como reserva 4 tumbonas en 0,2. QUÉ PROFESIONAL. pic.twitter.com/Nre2gcRFt0 — Garrafa (@Garrafa) 31 de juliol de 2017

Les imatges s'han fet virals a la xarxa i han donat peu a nombrosos comentaris i bromes.