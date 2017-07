Quines són les professions amb més infidels?

Una pantalla de la borsa

La web Victoria Milan ha fet una enquesta a més de 5.000 clients per saber quines són les professions amb més persones infidels. Segons els enquestats, el podi l'ocupen la gent que treballa en finances o economia (banquers, economistes, agents financers...) amb un 21% d'infidels; en segon lloc hi ha el sector de l'aviació (pilots, personal de la tripulació...) amb un 19%); i en tercer l'àmbit de la salut (metges, infermeres...), que té un 15% d'infidels.Continuen el sector dels negocis (alts directius, gerents, secretaris o secretàries...) amb un 12%, seguits dels esportistes, on els infidels representen un 11%. En menor mesura hi ha els treballadors de l'art (7%), els de l'indústria musical (6%), els advocats, fiscals i jutges (5%), i els treballadors d la comunicació (4%).