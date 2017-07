Per què serveix un mòbil amb pantalla a la part del darrere?

Un mòbil amb una pantalla a la part del darrere. És el que proposa Meizu en els seus models Pro 7 i Pro 7 Plus. Però, realment, per què serveix? La companyia xinesa vol que els seus usuaris no hagin de perdre ni un segon a l'hora de fer tasques senzilles com mirar l'hora o veure qui els truca. Una ajuda extra per aquells moments en els quals es té el mòbil de cap per avall i s'està fent exercici o conduint. Si un conductor està assegut al seient del cotxe, una mirada fugaç serà suficient per saber qui truca.Segons informa Economía Digital , Meizu és el primer fabricant que presenta un telèfon amb una pantalla posterior. Els seus nous models tenen una petita pantalla d'1,9 polsades i una resolució de 536 per 240 píxels, i amb funcions més limitades: ensenya l'hora, la data i les notificacions, i permet fer selfies, utilitzar-la de temporitzador, jugar a minijocs i oferir dades mentre s'està fent exercici.Aquesta pantalla posterior es troba al costat esquerre del dispositiu, a sota de la doble càmera. Per convertir-lo en un tret distintiu, Meizu vendrà fundes dissenyades especialment pels seus mòbils, que inclouran un forat per aquesta innovadora pantalla.El Meizu Pro 7 Plus compta amb fins a sis GB de memòria RAM, i la seva versió estàndard en té fins a quatre. L'emmagatzematge total també destaca, amb 64 GB en la versió Pro 7 i 128 GB en la versió Plus. L'autonomia també és un altre tret positiu: la bateria és de 3.000 mAh, una xifra que enfila els 3.500 en el cas del Pro 7 Plus. A més, en només mitja hora es pot arribar a carregar un 60%.