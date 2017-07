La «Quiniela» incorpora aquesta temporada una novetat històrica

Novetat sense precedents a la “Quiniela” . Per primer cop a la història, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha decidit afegir un partit femení. Concretament, es tractarà del partit femení més destacat de la lliga.Fa alguns mesos, els responsables de LAE van anunciar la seva intenció de realitzar aquest gest: “Sabem la importància que està adquirint i els resultats que està obtenint l’esport femení al nostre país. Per això, estem estudiant la possibilitat que un partit de la lliga femenina figuri a la “Quiniela” a partir de la propera temporada.Aquest no serà l'únic canvi de cara a la temporada vinent. El partit dels dilluns de la lliga serà el Ple al Quinze de la "Quiniela", que incorporarà també la trobada del dissabte a les 13h. "L'objectiu és que hi hagi el major nombre de partits de La Lliga Santander a la butlleta", han explicat des de la LAE.L'organisme engegarà una campanya amb el lema "La Quiniela torna a ser de Primera" per impulsar la recaptació del premi, que es destina en un 55% per cent a premis i en un 22% al Consell Superior d'Esports (CSD), que al seu torn ho reparteix entre la lliga, la Real Federació Espanyola de l'Esport i les Diputacions provincials, entre d'altres.