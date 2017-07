Les imatges que demostren que Jordi Sánchez va ser un jove molt atractiu

Jordi Sánchez, en l'època que tot just començava a donar les primeres passes al món de la interpretació. Foto: Telecinco

Jordi Sánchez, durant l'entrevista a Telecinco. Foto: Telecinco

L'entrevista que li va fer Bertín Osborne a Jordi Sánchez (La Que Se Avecina) ha portat una sorpresa per molts televidents, que han vist per primer cop imatges de l'actor de quan era jove. Molts han quedat sorpresos en veure les fotografies d'un atractiu Jordi Sánchez, que en aquells moments feia les seves primeres passes en el món de la interpretació.El protagonista de Plats Bruts va explicar al programa d'Osborne que ell havia estudiat inicialment infermeria i va recordar els detalls de la primera vegada que va haver de llegir un text dramàtic, o el dia que va haver de memoritzar el seu primer guió per televisió.Les fotos es van poder veure la programa d'entrevistes de Bertin Osborne, a l'especial de Mi casa es la tuya , a Telecinco.