VÍDEO Ryanair fa fora de l’avió un grup de noies per comportar-se «com animals»

Primer va ser la parella que va tenir relacions enmig d'un vol , i ara la polèmica ha tornat amb una festa de comiat de soltera. Ryanair s'ha vist un cop més envoltada de polèmica, després d'haver-se vist obligada a fer fora d'un vol amb destí a Alacant a un grup de joves, que no paraven de cridar i beure alcohol durant el vol, segons informa The Irish Sun En un dels vídeos es pot veure com una de les dones diu a les seves companyes: "Agafeu les maletes, ens obliguen a fotre el camp". Tot seguit, totes agafen el seu equipatge mentre se sent: "Marxeu, marxeu". Mentre deixen l'avió, la resta de passatgers les escridassen i, quan l'abandonen, comencen a aplaudir, contents de veure-les fora.El vol va sortir des de Liverpool dijous a la nit amb destinació a Alacant. Alguns dels afectats van queixar-se a Ryanair a través de les xarxes socials: "Hauríeu d'introduir un test d'alcoholèmia per a alguns passatgers sospitosos". Un portaveu de la companyia ha confirmat que la tripulació va trucar la policia un cop van arribar a Alacant, on els agents van detenir les joves. "La seguretat i el confort dels nostres clients i de la tripulació és la nostra prioritat número u, i no tolerarem mai aquest tipus de comportament", van explicar des de Ryanair, afegint que ara el conflicte era "cosa de la policia local".