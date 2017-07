Luis Fonsi revela com va crear la famosa cançó «Despacito»

01/01/1970

L'última reunió entre els dos dirigents de Podem no va servir per avançar en la distensió: a la cúpula estatal no entenen que Fachin hagi desatès les demandes d'Iglesias | Veus del partit subratllen que el problema no és la posició sobre l'1 d'octubre sinó la confluència frustrada amb Catalunya en Comú | Els retrets entre la direcció catalana i la cúpula estatal posen en perill la continuïtat de Fachin al capdavant de la formació