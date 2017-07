La Coca-Cola Zero té els dies comptats

La Coca-Cola Zero podria desaparèixer del mercat aviat. La companyia de refrescs podria substituir aquest producte per un de nou, amb un nom semblant a Coca-Cola Sense Sucre, segons informacions de la CNN La nova marca, que substituirà a la Zero, ja està arribant a alguns mercats d'Europa, Llatioamèrica, l'Orient Mitjà i Àfrica. Segons la CNN, arribarà als Estats Units durant el mes d'agost.La Coca-Cola Sense Sucre serà del mateix color que l'original i tindrà una etiqueta indicativa. Segons el mitjà nord-americà, la decisió s'ha pres al si de la companyia per informar de forma clara que la beguda no té sucre.La marca Zero va arribar al mercat l'any 2005 i des d'aleshores ha estat un èxit de vendes. Ha estat una de les 10 millors marques de refresc de 2016.