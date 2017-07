Facebook apaga una intel·ligència artificial que ha creat el seu propi llenguatge

La intel·ligència artificial ha superat els investigadors. En el laboratori d'investigació de la Universitat Tecnològica de Geòrgia, el projecte per crear una intel·ligència artificial capaç d'aprendre i de desenvolupar noves tàctiques de negociació s'ha hagut de frenar. Facebook és una de les empreses inversores d'aquest projecte.



Els responsables de l'ambiciós projecte han hagut d'aturar el procés perquè la intel·ligència artificial que havien creat havia desenvolupat el seu propi llenguatge i era ja quasi impossible de desxifrar per als investigadors. El nou llenguatge sembla una corrupció de l'anglès, idioma amb què s'havia programat originalment. El nou llenguatge creat per la intel·ligència artificial seria més concret i àgil, amb abreviatures i noves expressions més eficients.



L'incident posa en relleu un dels principals problemes de la intel·ligència artificial: si no es limita la capacitat d'optimització, és possible que es desenvolupis noves formes de comunicació pròpies més eficients que el llenguatge humà.