Una adolescent demana ajuda a Twitter per treure's un martell de la boca

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0 — kaley 🔨 (@guillctine) 26 de juliol de 2017

Les xarxes socials, i Internet en general, s'han convertit en un salvavides per a adolescents que es fiquen en problemes. Anar a Twitter a demanar ajuda és fàcil, com ho demostra el cas de Kaley, una jove estatunidenca que no podia treure's un martell de la boca.Segons alguns mitjans locals, Kaley xatejava amb un amic i comentava com li agradava el líder del seu grup de música favorit. "És tan maco que em menjaria un martell". I, així, es va ficar el martell a la boca, amb la mala sort que després no el podia treure.L'amic no es va prendre seriosament el problema de la jove, que no va dubtar a preguntar a Twitter què fer amb aquell handicap. Alguns usuaris van intentar ajudar-la, amb consells o calmant-la. Altres, van riure de l'absurda situació.Finalment, la jove va trigar uns deu minuts en aconseguir extreure el martell de la boca. "Sense ajuda de la meva mare", comentava. El problema ja resolt de Kaley, però, ja havia arribat arreu del món.