Vuit coses que cal saber sobre la masturbació

La masturbació ha estat objecte de crítica i també d'alabances. Tot i ser sovint un tema tabú, és molt present a la vida de les persones. Hi ha diferents maneres de fer-ho, tant per a homes com per a dones. L'edició britànica del Huffington Post ha presentat un recull d'arguments que posen sobre la taula la masturbació i desmunten alguns mites.El 95% dels homes i el 89% de les dones del Regne Unit es masturben, segons el rotatiu britànic, xifres que podrien ser similars al nostre país. Per tant, no hi ha motiu per avergonyir-se.Cal preocupar-se si la teva parella busca passar una estona de plaer sola? Diuen que no, perquè l'experiència del sexe en parella i de la masturbació són completament diferents.De la mateixa manera, masturbar-se no vol dir que la relació de parella o la vida sexual no funcioni. De fet, alguns estudis diuen que la gent que practica sexe regularment s'acostuma a masturbar més que les persones que porten temps sense fer-ho.Tot i que no hi ha motius per avergonyir-se, per raons personals, religioses o culturals molta gent se sent "bruta" quan acaba la masturbació. Un estudi diu que aproximadament la meitat dels homes i la meitat de les dones que es masturben se senten culpables de fer-ho.Un estudi diu que les dones que es masturben amb freqüència reben habitualment més sexe oral, tenen relacions sexuals més llargues, proven noves posicions, expressen el seu amor durant l'acte sexual... En definitiva, tenen millors relacions sexuals.Diuen que masturbar-se almenys 21 vegades al mes pot ajudar a reduir un 33% les probabilitats de sofrir un càncer de pròstata, en el cas dels homes.Tant per a homes com per a dones és beneficiós masturbar-se, pel que fa a la salut. A més de reduir el risc de càncer de pròstata en els homes, pot reduir la tensió arterial i relaxar.Igual que amb el sexe cal prendre precaucions per evitar ensurts, amb la masturbació la persona té la seguretat que ni es quedarà embarassada ni es contagiarà de cap malaltia de transmissió sexual.