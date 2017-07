Així va quedar un Ferrari de 200.000 lliures una hora després d'estrenar-lo

Un sorprenent accident de trànsit ha destrossat el cotxe nou de trinca d'un ciutadà britànic. Malgrat haver viscut un fet terrible, és un home "afortunat", veient les imatges de com ha quedat el vehicle i tenint en compte que l'individu només va sortir amb talls superficials i contusions lleus.



Segons ha explicat a Facebook la policia del comtat de South Yorkshire, al Regne Unit, l'home acabava d'estrenar un Ferrari 430 per 200.000 lliures. En la primera hora de trajecte pels carrers de Barnsley, però, la carretera mullada per la pluja li va jugar una mala passada. El vehicle va relliscar i va sortir de la via. Segons diu la policia, sembla ser que un possible excés de velocitat no va ser la causa del sinistre.



El cotxe va quedar totalment destrossat, tal com s'observa a les fotografies, però el conductor va sortir-se'n ben parat, només amb petits talls i alguns blaus.