El president del Parlament Balear regala un llibre a Felip VI amb aquesta sorprenent dedicatòria

Dedicatòria de Picornell a Felip VI. Foto: @BaltiPicornell

El president del Parlament balear, Baltasar Picornell (Podem) ha escrit una insòlita dedicatòria al rei Felip VI: "Sota les carreteres i camins del vostre regne hi ha homes i dones que van lluitar per la democràcia i la llibertat que mereixen un tractament humà i l'esforç de totes i tots per tornar-los la dignitat que el nostre país els va negar durant tant de temps". Això ha escrit, en català, en un llibre sobre la vida de l'activista comunista Aurora Picornell que li ha regalat al monarca, durant l'audiència institucional d'aquest divendres.Picornell ha publicat la dedicatòria a les xarxes socials, reclamant "recuperar la dignitat de totes i tots". El president del Parlament balear posa en relleu la vida de l'activista mallorquina Aurora Picornell, un "exemple de lluita i dignitat de les nostres illes". Aurora Picornell va ser una costurera comunista que l'any 1937 va ser afusellada amb 24 anys per les tropes franquistes.A més d'aquest peculiar obsequi, Baltasar Picornell ha comunicat en audiència al monarca que per "problemes d'agenda" faltarà a la tradicional recepció que els reis espanyols ofereixen a les autoritats de les Illes Balears i als representants de la societat balear, al palau de l'Almudaina.