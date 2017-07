La casa de Johan Cruyff a Barcelona, a la venda per 5,3 milions d'euros

La casa de Barcelona on Johan Cruyff va viure durant anys s'ha posat a la venda per 5,3 milions d'euros, a través d'un portal immobiliari . L'habitatge es va construir l'any 1936 a la zona alta de la Bonanova, actualment dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi, el més residencial de la capital. L'edifici s'ha reformat mantenint els elements originals de la construcció.La casa, orientada a quatre vents, té quatre plantes i compta amb 597 metres quadrats. Consta de sis habitacions i quatre lavabos, un celler, àmplies terrasses, un jardí i un garatge privat per a dos cotxes, tot i que hi ha capacitat per a cinc o sis cotxes més a l'exterior, segons l'anunci immobiliari.Qui va ser entrenador del Barça va comprar la casa el 1992, el mateix any en què va conquerir la primera Copa d'Europa blaugrana. Cruyff hi va viure des d'aleshores fins a la seva mort, el 2016.