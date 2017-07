Uns turistes anglesos agredeixen uns reporters de Cuatro a Magaluf

Continua el reguitzell de successos a Magaluf, al municipi mallorquí de Calvià. Un equip de reporters del programa de Cuatro En el punto de mira ha patit l'agressió d'un grup de turistes, durant l'enregistrament d'un reportatge.



Una reportera i el seu càmera estaven acompanyant una unitat d'emergències del 061 per elaborar un reportatge sobre les nits a Magaluf, la matinada de dijous. En un moment de la nit, es van traslladar a un hotel de Punta Balena per atendre una jove que no es trobava bé, moment en el qual un grup d'anglesos va colpejar violentament el càmera del programa.



En el moment de l'agressió, el càmera i la reportera esperaven al passadís de l'hotel mentre els sanitaris feien la seva feina a l'interior d'una habitació. Segons han informat els mitjans locals, un nombrós grup de joves anglesos van colpejar i donar puntades de peu al càmera, tot i que l'agressor principal va ser una sola persona.



Com a resultat de l'agressió, el càmera va patir danys en un ull, a l'esquena i contusions diverses. Va ser atès al lloc dels fets per una ambulància. L'equip tècnic, a més, va resultar danyat.



Les forces de seguretat han obert una investigació per esclarir els fets. Els atacants van fugir del lloc després de l'agressió.