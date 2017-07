Els Mossos alerten de nous casos de l'estafa del retrovisor

Dona nonagenària avança un 🚗 lent a Fortià i els ocupants simulen que els ha trencat el retrovisor. Víctima paga 700€, xò detenim estafadors pic.twitter.com/0VDzc9JwOZ — Mossos (@mossos) 28 de juliol de 2017

Una dona nonagenària ha estat víctima d'una estafa de 700 euros mitjançant l'estada del retrovisor, segons han informat els Mossos d'Esquadra. La víctima conduïa el seu vehicle pel terme de Fortià quan va avançar un vehicle que circulava lentament. Els ocupants d'aquest últim vehicle van simular que els havia trencat el retrovisor. Per aquest motiu, la víctima de l'estafa els va pagar 700 euros, però els Mossos van acabar detenint els estafadors.Els Mossos d'Esquadra ja han alertat en diverses ocasions del risc de nous casos de l'estafa del retrovisor. Es tracta d'un mètode en què els estafadors provoquen o fingeixen el trencament d'un mirall retrovisor amb una petita col·lisió intencionada i fan creure a la víctima que n'és la culpable. Després, acostuma a entrar en joc un fals treballador de la companyia d'assegurances que convenç la víctima de pagar en efectiu la quantitat requerida per tal de simplificar els tràmits.Segons els Mossos, els autors d'aquesta estafa acostumen a ser de nacionalitat estrangera i busquen víctimes d'avançada edat. Poden demanar entre 1.200 i 1.500 euros per a la reparació del retrovisor.A més d'aquest darrer cas a Fortià, els Mossos han detectat aquesta pràctica a la comarca del Bages.Des dels Mossos d'Esquadra recomanen estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. Per evitar problemes, insten a iniciar els tràmits habituals després d'un accident de trànsit a través de la companyia asseguradora.Igualment, la policia recorda que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d'emergències 112 i activar els serveis policials.