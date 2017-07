VÍDEO Una periodista d'Antena3 mostra el seu «favoritisme» pel Reial Madrid

Los grandes altavoces blancos nacionales no disimulan q son del iReal Madrid: "Antes de ENFRENTARNOS contra el Barça"

Lamentable pic.twitter.com/NRkWROSH0k — EL PENALTI FCB (@ElPenaltiFCB) July 28, 2017

Quan els aficionats d'un club parlen del seu equip acostumen a fer-ho en primera persona però que ho faci una periodista és diferent. I més encara si parlem d'un Barça-Madrid. Això ha passat a Antena3: una periodista informava sobre el pròxim partit que enfrontarà Barça i Madrid als Estats Units. La noia ha explicat que els blancs no han començat amb bon peu la pretemporada i que van perdre contra el Manchester City de Pep Guardiola. I en aquest moment se li ha escapat la frase "imperdonable" per tots els culers: "Antes de enfrentarnos contra el Barça".Això no ha passat desaparcebut a la xarxa, que ha criticat les paraules de la presentadora. "Ja ni se n'amaguen", ha dit un usuari. D'altres, han parlat de "altaveu blanc nacional" assegurant que és "una vergonya" que una televisió d'àmbit estatal es posicioni a favor d'un equip de manera tan evident.