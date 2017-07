El vídeo viral que ha convertit un paradís amagat en un bullider de turistes

Enjoying a refreshing dip #lavertezzo #switzerland🇨🇭 Una publicación compartida de Adam Hoffmann (@adhoff3) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 8:13 PDT

El paratge anomenat "Les Maldives de Milà", situat a la localitat suïssa de Lavertezzo, era un paradís amagat fins no fa gaire. I és que des que el cineasta italià Marco Capedri va penjar un vídeo al seu Facebook gaudint del paratge natural, s'ha convertit en un autèntic bullider de curiosos i turistes.El 10 de juliol l'artista va penjar el vídeo, que ja compta amb més de 2,6 milions de reproduccions, i ara Lavertrezzo ha deixat de ser secret, gràcies al poder de les xarxes. "Un magnífic canó travessat per aigua esmaragda", el va definir Capedri, que a més va afegir a la descripció que la zona es troba a només 1 hora de Milà. Segons explica el diari La Repubblica , l'alcalde de la localitat suïssa, Roberto Bacciarini, ha agraït la publicitat que Capedri va fer de la zona. Ara, només demana als turistes que aparquin els cotxes "de manera ordenada" i respectin les normes del lloc. En imatges que els turistes han publicat a Instagram es pot comprovar com la massificació al paratge és real.