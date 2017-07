VÍDEO Perquè no ragen les fonts de Roma?

La ciutat de Roma s'enfronta a un possible racionament del subministrament d'aigua si no es soluciona la greu sequera que pateix la zona en els dies vinents. Les autoritats municipals i ACEA, empresa que gestiona les aigües de la ciutat, estan intentant evitar que s'arribi a aquesta situació i l'alcaldessa de la ciutat eterna, Virginia Raggi, ha presidit aquest dimecres una reunió d'emergència. Segons informa TV3, Raggi ha explicat que, en qualsevol cas, es garantirà sobretot el subministrament als hospitals, les residències de gent gran i les casernes de bombers.



La greu sequera que pateix la ciutat i tota la zona del Lazio ha fet que les autoritats hagin prohibit que es bombi aigua des del llac Bracciano, el qual ofereix el 8% de l'aigua a Roma, per evitar que pateixi danys irreversibles a causa de la sequera. El president de la regió, Nicola Zingaretti, va assegurar que es tracta d'una "catàstrofe ambiental".



Les fonts de Roma i el Vaticà, tancades



Segons El Mundo, de les 2.500 fonts que estan distribuïdes per la ciutat només en funcionen una trentena. Al Vaticà, tampoc hi raja l'aigua per ordre del Papa Francesc. Greg Burke, el portaveu del Vaticà, ha assegurat que "aquesta és la manera que té el Vaticà de solidaritzar-se amb Roma, intentant ajudar perquè se superi aquesta crisi".