VÍDEO Frank Cuesta carrega contra la Sexta per demanar fotos amb animals «esclaus»

Serpientes, elefantes, iguanas… ¡Queremos que compartas con nosotros tus fotos con animales exóticos! Mándanoslas con #Zapeando914 — zapeando (@zapeandola6) 17 de juliol de 2017

Fa uns dies el programa presentat per Frank Blanco, Zapeando, va penjar un tuit demanant als seus seguidors que compartissin fotografies amb animals exòtics. Frank Cuesta, conegut defensor dels animals, ha reaccionat a aquesta petició i, molt enfadat amb el programa de la Sexta, ha penjat un vídeo a YouTube en el qual els demana que recapacitin.Al vídeo, Cuesta afirma que molts dels animals exòtics que apareixen a les fotografies que l'audiència enviava al programa són tractats com a esclaus. "Esteu demanant fotos d'animals que són arrencats de la seva mare i són maltractats des de petits perquè agafin por a l'home", ha afirmat el presentador del programa Wild Frank.Al vídeo, recorda al programa que té una responsabilitat comunicativa i deixa clar que no els hi reclama "de mala llet", sinó que ho diu "per si volen rectificar". "Si no hi ha demanda, no hi ha negoci. I aquest tuit és un greu error", ha sentenciat Cuesta.